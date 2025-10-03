Невостребованные земельные паи переходят в муниципальную собственность

Если у вас есть земельный пай, но вы им не пользуетесь и не оформили его надлежащим образом, он может быть признан невостребованным.

С 2025 года изменился порядок прекращения права частной собственности на невостребованные земельные доли участков сельскохозяйственного назначения.

Под невостребованными понимаются земельные доли, которыми собственник не распоряжается в течение трех и более лет подряд, либо если о таком собственнике отсутствуют какие-либо сведения, при этом права на указанную земельную долю не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.

В Севастополе и Крыму это могут быть участки, на которые у граждан есть старые госакты — документы СССР или ранних украинских лет, но которые не внесены в российский ЕГРН и фактически не используются.

Поскольку земля в России должна использоваться по целевому назначению, были установлены определенные законодательные механизмы для вовлечения в оборот таких заброшенных участков, которые не нужны своим владельцам.

До 1января 2025 года органы местного самоуправления обращались в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли с целью их последующего вовлечения в сельхозоборот: продажа, предоставление в аренду иным лицам.

После 1 января 2025 года невостребованные земельные доли автоматически переходят в муниципальную собственность во внесудебном порядке в силу самого факта признания земельной доли невостребованной. Государственная регистрация права муниципальной собственности на невостребованную земельную долю осуществляется на основании заявления органа местного самоуправления с представлением списка невостребованных земельных долей.

Как это работает?

Орган местного самоуправления формирует и публикует список невостребованных земельных долей в средствах массовой информации и на своем официальном сайте. Указанный список подлежит обязательному размещению сроком на три месяца, чтобы все заинтересованные лица могли его увидеть. По истечении четырех месяцев с даты публикации и при отсутствии обоснованных возражений со стороны правообладателей или иных заинтересованных лиц, орган местного самоуправления утверждает окончательный список невостребованных земельных долей.