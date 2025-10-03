Медиафасады будут устанавливать на 10 лет

Постановление об этом принято 2 октября за заседании городского правительства по представлению и.о.директора департамента архитектуры Юлии Шемонаевой.

– Перечень видов рекламных конструкций предлагается дополнить новым видом: медиафасад на здании, строении и сооружении. Это влечет за собой необходимость внесения изменений в действующую методику для расчета годового размера арендной платы за установку и эксплуатацию медиафасадов, — сказала Ю.Шемонаева.

Также определены сроки, на которые заключаются договоры по установке медиафасадов, они составляют 10 лет.

По словам Ю.Шемонаевой, принятие изменений даст возможность развития на территории города современных технологий в области рекламы.

Постановлением также закреплена передача департаменту архитектуры полномочий в сфере контроля за соблюдением требований к установке и эксплуатации рекламных конструкций, наделение его полномочиями по привлечению к административной ответственностью за установку рекламных конструкций без разрешений.

Справка. Медиафасад – ограниченно встроенный в архитектурный облик здания дисплей произвольного размера и формы на его поверхности, который устанавливается с возможности трансляции на его поверхности текстовых сообщений, графики, анимации и видео.