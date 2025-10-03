Купальный сезон сокращать не будут

Решение о продлении купального сезона до 15 октября остается в силе, сообщил 2 октября на заседании городского правительства губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он отметил, что купаются сейчас уже ограниченно, но людей на пляжах много.

— Тем не менее, мусор надо все равно вывозить. Пусть операторы отработают до 15 октября. Спасатели также пусть работают на всякий случай. Пусть это будет какой-то сокращенный режим, но чтобы они там присутствовали. Поощрите их тогда, — сказал глава города.

Напомним, что в 2025 году купальный сезон официально открыли 15 июня.