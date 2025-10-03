Гостиниц при винодельнях станет значительно больше

Число гостиниц и других средств размещения при винодельнях Севастополя, реализующих программы энотуризма, вырастет, согласно заявленным планам, в 11 раз в ближайшие несколько лет, сообщили ТАСС в правительстве региона.

Ранее эксперты рынка сообщали агентству, что количество гостиниц при винодельнях в РФ, согласно анонсированным проектам, может вырасти на 1,2-1,3 тысяч номеров или в 3,5 раза к 2030 году. При этом большинство гостиниц при винодельнях строятся в Краснодарском крае и на Крымском полуострове, что подтверждает растущий интерес к этим регионам как к центрам винного туризма.

Из материалов, предоставленных правительством Севастополя на запрос ТАСС, следует, что сейчас гостиницы существуют всего при двух хозяйствах, участвующих в проекте «Терруар Севастополь», куда входят винодельни и виноградники региона. Это агротуристический комплекс Api Balaklava на 20 бунгало и шатров-тентов, оборудованный также садом-огородом, рестораном и банным комплексом. И глэмпинг Le K2, где, кроме проживания, гостям предлагаются экскурсии с дегустацией вин одноименного хозяйства.

«В ближайшей перспективе появятся средства размещения еще у трех участников приоритетного проекта «Терруар Севастополь»: «Чоргун», «Репин О.В.», «Винодельческое хозяйство Акчурина». И в 17 винодельнях запланировано строительство гостиниц в проектах», — добавили в правительстве города.

О виноделии в Севастополе

Основой сельского хозяйства в Севастополе является виноградарство, причем большая часть урожая перерабатывается в вино. Власти города активно поддерживают энотуризм — экскурсии на виноградники и винодельни.

Приоритетный проект «Терруар Севастополь» реализуют в городе с 2018 года. Он предусматривает создание независимых винодельческих хозяйств, увеличение площади виноградников, обеспечение отрасли виноградарства и виноделия квалифицированными кадрами.