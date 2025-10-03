Фонтаны закроют 6 октября

В выходные 4 и 5 октября они будут в последний раз в этом году радовать горожан, а уже 6 октября их начнут сливать и закрывать на зиму.

— На следующей неделе погода уже совсем прекратит быть летней, давайте в понедельника их закрываем и переходим на зимнее обслуживание, — прозвучало 2 октября на заседании правительства от губернатора.

Отметим, что осень в Севастополе всегда теплая. По прогнозам синоптиков, в Севастополе в понедельник, 6 октября: переменная облачность, без осадков, ветер южный 6-11м/с, температура воздуха ночью 12...14°С, днем 18...20°С.

В других городах полуострова, например в Ялте, фонтаны работают даже зимой.

Фонтаны Петергофа, как правило, продолжают радовать туристов до середины октября. В Москве их сезон в этом году закончился 2 октября, но температуры в столице намного ниже севастопольских: ночью +4°С, днем +14°С.