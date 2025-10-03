«Автомобили из Европы» предлагают мошенники

Жители Севастополя продолжают верить очень выгодным объявлениям в интернете и боятся «проверок ФСБ».

За последние двое суток зарегистрирована очередная серия мошенничеств. Жертвами преступников стали 11 местных жителей, общая сумма ущерба превысила четыре миллиона рублей. Среди пострадавших — люди разных поколений: от 19-летних студентов до пенсионеров, сообщили в пресс-службе УМВД.

Молодой человек 32 лет лишился 1,45 млн рублей, откликнувшись на предложение в мессенджере о помощи в доставке автомобиля из Европы. 46-летний — потерял 483 тысячи при попытке приобрести автомобиль через объявление в мессенджере.

Рекорд по наивности в этот раз у 61-летнего мужчины. Он перевел 2,03 млн рублей «сотрудникам» ФСБ и Госкомнадзора, которые «подозревали» жертву в финансировании терроризма.

Полиция Севастополя предупреждает:

— государственные служащие не требуют перевода денег по телефону;

— совершайте онлайн-покупки только на официальных площадках;

— при неожиданных просьбах о деньгах всегда звоните знакомым лично;

— взлом страницы в соцсети — дело нескольких минут.

Пострадали от мошенников? Немедленно обращайтесь в полицию по номеру 102. Фиксируйте номера телефонов, сохраняйте переписки — это может помочь вернуть ваши деньги.