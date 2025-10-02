Заплатит двойной штраф за езду без ремня

Житель Севастополя игнорировал штрафы за непристегнутый ремень. Теперь ему придется уплатить их в двойном размере.

Восемь раз попался в объектив дорожных камер водитель без ремня безопасности и набрал штрафов на 8,5 тысячи рублей. Сроки оплаты прошли (на это дается 60 дней), а деньги так и не поступили. На нарушителя ПДД составили восемь новых протоколов — теперь уже за неуплату административных штрафов в срок. Дела направили к мировому судье.

Суд признал мужчину виновным и удвоил штрафы. Теперь водителю придется заплатить уже 17 тысяч рублей, сообщили в Ленинском районном суде Севастополя.