В Севастополе планируют собрать 700 тонн яблок

Основной объем урожая семечковых культур обеспечивают два предприятия — в Верхнесадовом и Родном.

Сбор ранних сортов яблок начался в середине августа. К началу октября хозяйства города уже собрали 166 тонн, а общий объем урожая должен составить 700 тонн, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Садоводство активно поддерживается на государственном уровне. В 2025 году в Севастополе на закладку и уход за многолетними насаждениями выделено 13,5 млн рублей.

«Средства направлены на развитие плодово-ягодных культур: яблонь, персиков, черешни и малины. Уже освоено 78% выделенных средств, что позволило провести уходные работы на 33 гектарах и заложить новые сады в селе Верхнесадовом — 11 гектаров под персики и сливы», — рассказала директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова.

Всего же с 2016 года восемь предприятий Севастополя получили порядка 126 миллионов рублей на закладку яблоневых, персиковых, сливовых и ореховых плантаций и уход за многолетними насаждениями.

К концу 2025 года общая площадь садов в Севастополе достигнет 386 га, обещают в департаменте сельского хозяйства.

Вино в приоритете

Для сравнения: за 10 лет виноградари и виноделы Севастополя получили 2,5 млрд рублей господдержки. В городе более 60 предприятий занимается выращиванием винограда, общая площадь виноградников — свыше 7,7 тысячи га. В основном это технические сорта. Под столовыми сортами сейчас занято 487,84 га.