В массажном салоне оказывали и интимные услуги

В Евпатории в нежилом двухэтажном здании бывшего строймагазина работал массажный салон, в котором клиентам оказывались интимные услуги по таксе 14 тысяч рублей за час.

На момент проведения полицией оперативно-розыскных мероприятий в помещении салона находились пять женщин от 20 до 38 лет, приехавших в Крым из разных регионов России, непосредственно оказывавших услуги сексуального характера, а также администратор — 18-летняя ранее не судимая жительница Челябинской области. В ее обязанности входило поддержание порядка, обеспечение функционирования нелегального заведения, в том числе стирка белья и приобретение алкоголя, а также прием телефонных звонков от клиентов.

Во время обыска изъяты телефоны, планшет, денежные средства, записные книжки и прейскурант, согласно которому средняя стоимость интимных услуг составляла 14 тысяч рублей за час.

Отделом дознания ОМВД России по Евпатории возбуждено уголовное дело по статье «Организация проституции». Администратор находится под домашним арестом.

В отношении пяти работниц салона составлены административные протоколы за занятие проституцией. Одна из «девочек» оштрафована за мелкое хулиганство — она препятствовала работе полиции.

Полиция устанавливает организаторов криминального бизнеса и других соучастников преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.