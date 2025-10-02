Родителям дали второй шанс получить деньги

Севастопольские семьи, подавшие документы на единовременную детскую выплату в пять тысяч рублей и получившие отказ из-за допущенных ошибок, смогут повторно подать заявления до 15 ноября.

Соответствующее решение принято на заседании правительства Севастополя 2 октября.

Всего на эту дату поступило 80497 заявлений. Выплаты проведены на 78 474 ребенка. Оставшиеся заявления в работе, сообщила и.о.директора департамента соцзащиты Елена Сулягина.

Единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей для подготовки к новому учебному году должны были получить семьи с детьми в возрасте от нуля до 18 лет на каждого ребенка, без применения принципа нуждаемости. Главное условие — проживание с регистрацией ребенка в Севастополе. Заявления от родителей принимали с 25 августа через портал Госуслуг или отделения МФЦ. Первоначально срок подачи заявлений на выплату был ограничен датой 1 октября.

Деньги на выплаты в размере 541,875 млн рублей выделили из бюджета Севастополя из зарезервированных средств на «непрограммные расходы».

По данным Крымстата, на 1 января 2025 года в Севастополе проживало чуть более 102 тысяч детей, подходящих по возрасту на эту выплату.