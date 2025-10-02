Площадь 50-летия СССР готовят к благоустройству

Проект реконструкции площади должен быть готов до конца декабря. Преображение территории в 1,2 га начнется в следующем году.

ГБУ «Парки и скверы» подписало контракт на пять миллионов рублей с краснодарской фирмой «Алвер» на выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству площади 50-летия СССР.

О том, что одна из главных площадей Гагаринского района будет приведена в порядок после многолетнего запустения стало известно весной этого года, когда департамент архитектуры утвердил задание на подготовку изменений в проект планировки и межевания площади и прилегающей к ней территории. Преобразования в департаменте объяснили работами, связанными с созданием на базе кинотеатра «Россия» (он расположен в западной части площади) филиала национального выставочного центра с таким же названием. Открыть филиал должны этой осенью. А благоустройство вокруг сделают потом?

Напомним, что президент РФ Владимир Путин распорядился создать Национальный центр «Россия» 1 июля 2024 года. Тогда же глава государства рекомендовал регионам планы создания филиалов центра. Регионы-победители были отобраны по итогам защиты проектов, в которой участвовало 15 субъектов. Так, филиалы национального центра в Севастополе, Ханты-Мансийском автономном округе, Рязанской области, Приморском и Красноярском краях должны открыться до конца 2025 года.