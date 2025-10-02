Определены 90 получателей школьных и научных стипендий

В этом году городские стипендии будут получать 60 школьников и обучающихся в учреждениях профтехобразования.

Об этом 2 октября на заседании правительства сообщил и.о.директора департамента образования Максим Кривонос. Стипендию в сфере дополнительного образования в этом году получит также целый учебный коллектив.

Поименные списки уже определены

Стипендии будут выплачиваться с 1 сентября 2025 года по 31 мая 2026 года.

Помимо них, стипендии получат также молодые ученые и аспиранты, осуществляющие перспективные научные исследования и разработки по приоритетным научным направлениям.

Такая стипендия назначается впервые. Для определения самых достойных был организован конкурс, в результате которого определены 30 получателей.

Стипендия составляет 50 тысяч рублей на один календарный год, с 1 сентября.

– Отбор проводился впервые, мы привлекли экспертную комиссию с представительством от всех научных организация города. Оценивали применимость разработок, научные статьи, ВАКовское подтверждение.