Обсудили развитие энергосистемы Севастополя и Крыма

Севастополю выделят дополнительные средства на программу догазификации. Бензин в полном объеме появится на полуострове к концу октября, а строительство подстанции на Фиоленте — в приоритете.

В рамках рабочей поездки в южные регионы России министр энергетики РФ Сергей Цивилёв провел 30 сентября выездное совещание по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ Южного федерального округа к зиме. В нем приняли участие представители энергетических компаний и руководители Республики Крым и Севастополя.

По завершении встречи губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что отдельный вопрос совещания касался поставок бензина на полуостров. Полностью ситуацию можно стабилизировать в течение месяца.

На встрече говорили о надежном электро- и газоснабжении в зимний период. Готовность субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ полуострова к эксплуатации в осенне-зимний период составляет около 95%. При этом готовность всех социально значимых объектов, в том числе школ, детских садов и учреждений здравоохранения, близка к 100%.

В Севастополе тема электроснабжения особенно актуальна для жителей Фиолента. На встрече С.Цивилёва с губернатором М.Развожаевым обсуждались вопросы «строительства второго центра питания — подстанции 330 кВ с питающими ЛЭП 330 кВ, и подстанции 110 кВ «Фиолент». Также речь шла выделении дополнительного финансирования на поддержку программы догазификации и о модернизации Севастопольской ТЭЦ.

Напомним, что модернизацией Севастопольской ТЭЦ (ГРЭС) по соглашению о концессии занимается акционерное общество «Севэнерготех». Предприятие планирует инвестировать в теплоэлектроцентраль 66 млн рублей, а после реконструкции зарабатывать на этом деньги.

Энергия солнца, ветра и воды

Кроме этого на совещании говорили о создании в Крыму научно-производственной площадки по возобновляемым источникам электроэнергетики и развитии гидроэнергетики — в частности, строительстве гидроаккумулирующих электростанций на полуострове. Было принято решение по запуску в эффективную эксплуатацию имеющихся на полуострове объектов ветряной и солнечной генерации, а также пилотного проекта по установке накопителей энергии.

Минэнерго считает, что для покрытия энергодефицита во многих регионах России возможно применение систем накопления энергии (СНЭ). На юге России в качестве пилотного проекта планируется построить три накопителя энергии для покрытия энергодефицита. В Крыму может появиться установка мощностью до 100 МВт, в Краснодарском крае — объекты на 100 и 150 МВт. Накопитель в Крыму планируется возвести до февраля 2026 года.