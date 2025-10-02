Католики квартиру в Севастополе не отсудили

Истец просил суд установить факт принятия наследства после смерти гражданина Т., умершего 19 ноября 2021 года, и признать право на квартиру по завещанию.

В ходе судебного разбирательства суд исследовал представленные документы, в том числе сведения из ЕГРЮЛ физических лиц, уставные документы религиозных организаций, а также акты, регулирующие правопреемство и регистрацию епархий Римско-Католической Церкви на территории Российской Федерации и Украины.

По результатам рассмотрения дела суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований и отказал в удовлетворении исковых требований Одесско-Симферопольской епархии (диоцеза) Римско-Католической Церкви.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Городском суде, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

На сайте прихода Св.Климента есть сообщение, что настоятель этой религиозной организации — отец Леонид Ткачук скончался 19 ноября 2021 года и похоронен в Виннице, на Украине.

Напомним, что здание бывшего кинотеатра «Дружба», а до революции — католического храма, власти Севастополя передали местной религиозной организации «Приход Святого Климента» в мае 2018 года. Начать реставрацию в историческом здании католики до сих пор не могут, а богослужения проводят в «часовне» — квартире в жилом доме напротив.