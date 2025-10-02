Бензина продают не больше 20 литров в одни руки

Власти Крыма приняли решение ограничить продажу бензина до 20 литров в одни руки из-за отсутствия необходимого объема автомобильного топлива на АЗС в регионе, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Ранее в одни руки отпускали по 30 литров.

«Меры, принимаемые правительством республики совместно с федеральными органами власти, пока не позволяют полностью выровнять ситуацию с наличием необходимого объема автомобильного топлива на АЗС Крыма. Принято решение об ограничении объема продажи топлива — не более 20 литров в одни руки», — написал С.Аксенов в телеграм-канале.

При этом общественный транспорт, социальные объекты, коммунальные и экстренные службы будут обеспечены топливом в полном объеме.

Запасы распределят по всем муниципалитетам

Имеющиеся запасы бензина в Республике Крым пропорционально распределят по всем муниципалитетам, сообщил ТАСС председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк: «Несмотря на сложную ситуацию на топливном рынке, светлые нефтепродукты продолжают поступать в регион. Главой Республики Крым Сергеем Валерьевичам Аксеновым поставлена задача — обеспечить пропорциональное распределение топлива между всеми муниципальными образованиями».

Власти Крыма обещают ежедневно в утренние часы информировать, на каких АЗС можно свободно приобрести бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо.

Ранее глава республики Сергей Аксенов после встречи с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым сообщил, что власти Крыма и Севастополя и операторы заправочных станций к 3 октября сформулируют предложения по решению проблемы с поставками бензина на полуостров, после чего они будут представлены Президенту РФ.