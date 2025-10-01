Выбрали руководство Ленинского муниципального совета

Главой Ленинского муниципального совета и председателем совета избрали Алексея Верещаку, его заместителем — Викторию Тупчаненко.

Избрание состоялось 1 октября на первой сессии четвертого созыва Ленинского муниципального совета. Все депутаты проголосовали за предложенные кандидатуры единогласно и безальтернативно.

А.Верещака с 2020 года является депутатом совета Ленинского муниципального округа, с 2024 — го руководит Ленинским советом. Ему 42 года.

33-летняя В.Тупчаненко — заместитель руководителя по общественным проектам севастопольского филиала фонда «Защитники Отечества», член Общественной палаты города, руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества города Севастополь», входит в совет по делам участников СВО при губернаторе.

Заседание началось с минуты молчания по случаю безвременной кончины бывшего главы Ленинского муниципалитета Максима Сердюка (Мишина). Известие о его смерти пришло 1 октября.

М.Сердюк возглавлял Ленинский муниципальный совет с 2020 года. Он покинул эту должность в 2024 году, узнав, что тяжело болен. За несколько дней до его ухода в балаклавской средней школе №30 увековечили память о его погибшем на СВО сыне Валерии, награжденном орденом Мужества посмертно.