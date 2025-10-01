Выбрали руководителей Гагаринского муниципалитета

Главой муниципалитета и председателем Совета стала партийный функционер «Единой России» Екатерина Фалина, ее замом — преподаватель военно-морского училища Алексей Унинский.

О результатах голосования депутатов четвертого созыва Гагаринского муниципального совета на первой сессии после избрания сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он поздравил коллег по партии.

Е.Фалиной 48 лет, она первый заместитель руководителя регионального исполкома «Единой России» и руководитель штаба общественной поддержки.

34-летний А.Унинский — офицер-преподаватель Черноморского высшего военно-морского училища им.Нахимова, ветеран СВО, участник программы «Севастополь — город героев».

Также 1 октября должна пройти сессия Ленинского районного совета, на которой депутаты выберут руководящие органы муниципалитета.