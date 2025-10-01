Решение по остановке у 35-й батареи пока не принято

В вопросе о снесенной остановке у Музейно-мемориального комплекса «35-я береговая батарея» взят тайм-аут до пятницы.

За два дня чиновникам правительства Севастополя и специалистам следует принять окончательное решение, где именно следует расположить остановку общественного транспорта. Для этого накануне на место прибыла целая делегация, члены которой оценили существующие условия и выслушали мнение местных жителей и руководства музея.

Причиной переноса остановки стали масштабные благоустроительные работы на ул.Военных Строителей по проекту, сделанному в Краснодаре. Проблема возникла, когда строители убрали остановку на повороте дороги, ведущей к музейному комплексу. Теперь ближайшая остановка в 250 метрах от снесенной.

По поручению губернатора Михаила Развожаева, вместо снесенной остановки предложено сделать остановку с разворотной площадкой непосредственного у входа в музей. Но такая перспектива не вызвала одобрения ни у местным жителей, ни у сотрудников музея.

По словам директора Историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея» Валерия Володина, само по себе предложение, чтобы автобусы доезжали до стен музея, хорошее, но нереальное.

— Около входа в музей есть остановка экскурсионных автобусов, но она маленькая. Поэтому для увеличения ее вправо и влево требуются затраты. Нужно увеличить площадь самой остановки и оборудовать один из фрагментов новой площадки для общественного транспорта, — пояснил В.Володин.

Экскурсионные автобусы, которые обычно паркуются на остановке около музея, имеют бо́льшие габариты, чем рейсовые автобусы. Это создаст сложности для выезда рейсовых автобусов. Даже если выехать удастся, проблема возникнет на дороге, когда потребуется разойтись со встречным автобусом.

— Мимо нас ходят несколько маршрутов: 195-й, 102-й, 105-й... К тому же, противоположная сторона этой подъездной дороги в летний период целиком заставлена автомобилями и микроавтобусами, иногда даже грузовыми и военными, — объяснил директор музея.

По его мнению, несмотря на соответствия ГОСТам, опасность при развороте будет только возрастать, поскольку за выступающими экскурсионными автобусами водителю не будет видно ни людей, ни выезжающие с другой стороны дороги автобусы.

Еще один аргумент за возвращение прежней остановки — место это совсем не аварийное, ДДП там не припомнят даже старожилы.

— Дело в том, что разработчики не живут и не работают здесь. Им, в отличие от нас, трудно понять, какова загрузка подъездной дороги к музею. Поэтому лучше оставить все так, как есть. Если они считают, что нарушен какой-то элемент этого ГОСТа, значит, пускай он будет нарушен, — заключил В.Володин.