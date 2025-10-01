Приглашают нарисовать Херсонес и приключения мальчика Гераклида

Конкурс детского рисунка проходит в музее-заповеднике «Херсонес Таврический». Ребятам от 7 до 16 лет предлагают художественно выразить свои впечатления от прочтения книжки сотрудника музея Андрея Зайкова «Возвращение в Херсонес» .

В книжке рассказывается о приключениях древнегреческого мальчика Гераклида, а представить их можно по книжным иллюстрациям, которые создала музейный реставратор Полина Жукова. Теперь она будет судить конкурс в качестве председателя жюри. Ребятам предлагается изобразить археологические находки, сцены из истории древнего Херсонеса или впечатления от прочтения книжки.

Размер работы – 30 × 40 см. В названии рисунка должно быть указано что именно изображает автор. Произведения принимает администратор в фойе музея Античности и Византии до 24 октября с 09.00 до 17.00. Также необходимо указать фамилию, имя и возраст автора, название работы, краткое описание, контактный телефон родителя.

Победителей определят с 27 по 31 октября по возрастным категориям: 7–9, 10–13 и 14–16 лет. Торжественную церемонию награждения проведут 4 ноября в 12.00.

В качестве награды все участники получат электронные сертификаты, а авторам лучших рисунков обещаны дипломы и призы от музея-заповедника.