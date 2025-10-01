Приглашают на выставку воспитанников студии Сергея Берлова

В экспозиции 30 художественных работ, выполненных студийцами в разное время в разных жанрах и техниках. В основном это крымские пейзажи, портреты, натюрморты.

Выставка приурочена к 15-летию создания студии при СЦКиИ. По словам ее бессменного руководителя, заслуженного деятеля искусств Севастополя Сергея Белова, выставочная экспозиция разбита на несколько блоков. В левом крыле зала — учебные работы студийцев, в правом и на фронтальной стене произведения профессиональных художников, бывших воспитанников изостудии. Таким образом зритель может сравнивать: с чего художник начинал и чего достиг.

— Работы разноплановые, немного похожи на слоеный пирог, а с другой стороны — на многогранный красивый камень. Где каждая грань индивидуальна и звучит выразительно. Мне кажется, зрителю будет интересно познакомиться с авторами, — считает С.Берлов. На выставке он покажет одну свою работу — «Херсонесский маяк».

— Это очень символично, поскольку наша студия тоже своеобразный маяк и направляет людей в океане творчества, — улыбается художник.

Из художественной студии СЦКиИ выпустились десятки учеников, которые в дальнейшем поступили в престижные художественные учебные заведения Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма. На выставке представлены работы Ильи Хахарева. Он пришел в студию, когда ему было 14 лет, а сейчас молодому художнику 26. Он учится в Санкт-Петербурге в художественной академии им.И.Репина. Самая юная участница выставки — восемнадцатилетняя Настя Московенко учится в Крымском федеральном университете на дизайнера.

Особо внимание привлекает самобытная, сложнокомпозиционная картина «На службу» Виктора Марчукова. Бывший военный тоже время от времени посещает студию. С.Берлов рассказывает, что В.Марчуков наполнен невероятными сюжетами, которые страстно воплощает на холстах. Нуждается он только в профессиональных советах, которыми руководитель студии щедро делится с начинающим художником.

— Все мои ученики мне дороги! Они разного возраста, но очень яркие и творческие. Каждый из них выражает свою эмоциональную составляющую в своих произведениях по-своему, оригинально, — замечает С.Берлов.