Наследие великого скульптора

В Малом зале культурного центра «Бухта Казачья» 23 сентября собрались коллеги С.Чижа: художники, реставраторы, преподаватели изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также те, кто внимательно изучает его творчество: представители Архива города, музейщики, реставраторы, искусствоведы.

Скульптор, художник, Почетный гражданин Севастополя С.Чиж действительно стал создателем рукотворной летописи, изваяв более 250 произведений в Севастополе, а также в Варне, Бизерте, Владивостоке, Евпатории, Саках, Симферополе, Новороссийске.

Форум начался с показа фильма о Мастере. Каждый кадр наполнен творчеством, теплом и участием в судьбе любимого города. Это биография в фотографиях и кадрах видеохроники — от срочной службы на Черноморском флоте до работы над памятником Екатерине Великой.

— Сохранять правдивую историю, ту, что была, есть и будет, очень важно. С.Чиж создавал образы героев первой и второй севастопольских оборон, прославлял подвиги этих людей, — предварила конференцию дочь скульптора Александра Чиж.

На обсуждение вынесли целый ряд актуальных вопросов, в том числе статуса музея-мастерской С.Чижа на ул.Володарского, 21. Помимо просто воспоминаний о скульпторе, прозвучало немало проблем, требующих внимания общественности и городских властей.

За неделю до этого в стенах МКЦ «Бухта Казачья» открыли персональную выставку С.Чижа, на которой представлены произведения монументальной, мемориальной, станковой скульптуры, а также его графические работы.

Соберем летопись Чижа

Главный архивист отдела информации и использования документов города Севастополя Марина Соловьева рассказала о документах С.Чижа, которые хранятся у них. Скульптор сам передавал документы в Архив с 1992 года. Их датировка заканчивается 1999-м. Есть среди них и те, что по-новому раскрывают личность Мастера. Например, он мало кому известен как общественный деятель. Оказывается, в 1992 году С.Чиж поддержал политическую платформу «75+1» и даже баллотировался в депутаты Севастопольского горсовета. В Архиве Севастополя также хранятся его предвыборная программа и листовка кандидата в депутаты.

Еще один документ касается памятника С.Чижа «Мужеству, стойкости, верности комсомольской». Во многих источниках можно прочитать, что скульптор долго и мучительно искал единственный вариант скульптурной композиции, перепробовав дюжину разных. Четыре варианта памятника С.Чиж передал в городской Архив.

— Моя задача — привлечь внимание исследователей к нашему фонду, показать, насколько он интересен и разнообразен, какие моменты истории города можно отразить через него, показать неизвестные стороны творческой жизни скульптора, а также исторических деятелей, которые входили в круг его общения. Мы также хотим обратиться к творческой интеллигенции Севастополя, кто помнит С.Чижа, с просьбой принять участие в продолжении пополнения нашего фонда. Уверена, что в сердцах людей сохранились личные воспоминания, яркие, светлые моменты, детали совместных творческих проектов. Всё это мы просим передать в Архив, возможно, поделиться какими-то фотографиями из личного архива. Давайте продолжим писать летопись С.Чижа в Архиве Севастополя, — предложила М.Соловьева.

Это Екатерина Вторая!

Ученый секретарь региональной информационной библиотечной системы, кандидат исторических наук Анжелика Фесенко лично была знакома со скульптором.

— Будучи в то время работником Архива, я записывала его воспоминания. К сожалению, эти записи так и остались у меня. Там очень много информации о семье, он рассказывал о своих любимых. Это был 2009 год, когда он уже был Почетным гражданином города. Мне посчастливилось видеть, как он работал над своим последним и главным творением — памятником Екатерине. На том этапе образ императрицы был уже вполне читаем. Помню, когда мы однажды зашли с Чижом в мастерскую, скульптура была прикрыта тканью, которую он приоткрыл с вопросом: «Кто это?» Я прямо выдохнула тогда: «Екатерина Вторая!»

Мечтал ее вернуть

Севастопольского общественного деятеля Андрея Соболева со знаменитым скульптором связывала настоящая дружба. Он рассказал, что С.Чиж был человеком не только большого таланта, но и большой души. И очень небезразличен «Севастопольской газете».

— Мы всегда освещали на своих страницах его новации и проекты, неоднократно выезжали в места установки новых памятников. Пример тому — открытие скульптурной композиции, посвященной медсестрам в Сакском реабилитационном центре. Памятник он создал в творческом тандеме с архитектором Адольфом Шеффером. Чиж также иногда был первым слушателем моих песен, а когда появилась идея в шуточном ключе увековечивать участников фестиваля «Балаклавские каникулы», мгновенно отозвался и каждый год создавал бюст одного из бардов. Делал это быстро и талантливо, умело передавая не только портретное сходство, но и черты характера каждого героя. В результате скопилась галерея примерно из 15 образов, которые были впоследствии переданы семье, — поделился А.Соболев.

Он же не преминул вспомнить об истории создания памятника Екатерине II.

— Я был в Горсовете в тот самый момент, когда было принято решение о создании памятника. Чиж тогда вышел от председателя — Валерия Саратова со словами: «Только что принято решение лепить памятник Екатерине». Эскизы к тому моменту уже были готовы. Он жил и горел этим много лет, мечтал вернуть городу его основательницу. К сожалению, его мечта сбылась уже после его ухода», — продолжил А.Соболев.

Нужно создать каталог

Темой доклада старшего научного сотрудника Севастопольского художественного музея им.Крошицкого Татьяны Сайгушкиной стала память потомков, точнее, отсутствие таковой у некоторых из них.

— В Варне демонтировали памятник работы Станислава Александровича. Мы также не знаем судьбу памятников, которые были в свое время подарены от Черноморского флота и им лично Музею Советской Украины, — беспокоится Т.Сайгушкина.

Ее также беспокоит судьба мемориальных досок, которые сделал С.Чиж, и каждая из которых является произведением искусства. Вопрос сохранности этих досок вообще неясен: находятся ли они под охраной государства, будет ли их кто-то реставрировать.

По словам сотрудницы музея, в последние годы мемориальные доски изготавливаются без признаков художественности. Они стали напоминать кладбищенские надгробия. А ведь Чиж даже на кладбище делал художественно значимые монументы! Другой вопрос, что в его эскизах есть проекты, которые еще можно воплотить.

— Нам нужно обязательно составить и издать полный каталог его работ, чтобы хотя бы фотографии остались. Мы должны это сохранить! — призывает Т.Сайгушкина.

Мемориальный музей Чижа

Сотрудник Музея героической обороны и освобождения Севастополя Инна Островская посвятила свой доклад документам, которые хранятся в их музее. Все вещи еще при жизни С.Чижа были подарены автором и собраны научными сотрудниками музея.

— Коллекция у нас относительно небольшая, всего 145 единиц. Это афиши выставок, сюжетные и видовые фотографии, похвальные листы, грамоты, дипломы конца 60-70-х годов. Есть скульптурные портреты, частично купленные, частично переданные самим автором. Так, в музее севастопольского подполья хранятся скульптуры подпольщиков, всем известен скульптурный портрет Франца Рубо, встречающий посетителей в вестибюле Панорамы. На мой взгляд как музейщика, краеведа и жителя города, в Севастополе должен быть создан мемориальный музей Станислава Чижа.

Добавим, что результатом конференции станет размещение всех материалов, отражающих тему вклада С.Чижа в историю Севастополя, на сайте МКЦ «Бухта Казачья», с широким доступом для всех аудиторий.