Ищут решение проблемы дефицита бензина

Власти Крыма и Севастополя и операторы заправочных станций до конца недели сформулируют предложения по решению проблемы с поставками бензина, после чего они будут представлены президенту РФ, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов после встречи с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым.

«Понимание есть, что делать. Ситуацию мы точно преодолеем. Мы по крайней мере точно нашли вариант решения, мы его до конца недели сформируем, доложим главе государства. У нас все получится», — цитирует ТАСС С.Аксенова.

Глава Крыма подчеркнул, что вопрос решается совместно властями полуострова, а также при участии операторов — они работают в обоих регионах. Более того, эти же компании управляют АЗС в Запорожской и Херсонской областях.

Перебои с бензином начались на заправках Республики Крым и Севастополя в августе, ситуацию удалось стабилизировать, введя лимит — 30 литров в машину или канистру. Также цены на топливо заморожены на ближайший месяц.