Бархатный сезон в Крыму завершен

Бархатный сезон продолжается, но в Крыму он уже закончился, — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Постепенно начнет повышаться температура на юге европейской части страны. В Ростовской области и Краснодарском крае начиная с 3–4 октября температура начнет приближаться к 20-градусной отметке. К выходным показатель дорастет до 24-26 градусов», — сказал синоптик.

По его словам, температура воды на черноморском побережье курортов Краснодарского края комфортная и составляет сейчас 21-22 градусов.