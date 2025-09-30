В Крыму настоящая засуха

На полуострове за лето выпало так мало осадков, что наполнения рек от предстоящих осенних дождей ждать не стоит, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог сообщил ТАСС об опасном понижении уровня воды на 10 реках страны: «Низкие неблагоприятные и опасные отметки, которые препятствуют нормальному судовождению, ограничивают габариты судов, которые ходят по рекам, сейчас наблюдаются во многих регионах. Например, на реках Вычегда и Печора в Республике Коми. Аналогичная ситуация на Дону и на Оке в районе Серпухова Московской области, а также на реке Вятке в Кировской области», — сказал синоптик.

Далее Р.Вильфанд упомянул и крымские реки. Они не судоходные, но воды в них сейчас просто нет.

«На реках Крыма — то же самое, хоть и пройдут дожди, но все равно, очень мало осадков выпало за лето. Там настоящая засуха, аридная ситуация в Крыму», — считает руководитель Гидрометцентра России.

По прогнозам, низкая межень на реках полуострова пока сохраняется.

Справка

Аридный — засушливый, с малым количеством осадков.