Центр фиксации нарушений на дорогах переехал

Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАФАП) Госавтоинспекции УМВД России по Севастополю теперь находится в новом современном здании на ул.Промышленной, 2б.

Телефон для справок остался прежним: (8692) 73-84-93.

Сначала центр находился в Инкермане, потом на пр.Генерала Острякова, 15. Туда стекается информация с дорожных камер о нарушениях ПДД. Комплекс в автоматическом режиме определяет, было ли нарушение, и рассылает штрафы. Чтобы оспорить их, нужно нанести визит в ЦАФАП.