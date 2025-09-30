Состав Научно-методического совета Севнаследия дополнили

В этот совещательный орган при департаменте охраны объектов культурного наследия Севастополя включили троих человек, один из которых — бескомпромиссный реставратор-практик.

В состав обновленного совета включили эксперта по государственной историко-культурной экспертизе, искусствоведа и архитектора III категории Дарью Зайцеву, кандидата исторических наук, ученого секретаря НИИ «Институт истории и археологии Византии и Причерноморья» СевГУ Романа Зорю, а также специалиста-производителя работ по реставрации и консервации объектов культурного наследия III категории, архитектора и инженера строительно-технической экспертизы Анатолия Пряшникова.

Последний хорошо известен в Севастополе своей принципиальной позицией и бескомпромиссностью.

Так, он неоднократно критически высказывался против того, что производство работ на объектах культурного наследия доверяют случайным организациям, не обладающим лицензиями, а также специалистами с соответствующей квалификацией. В результате этого реставрация исторических объектов подчас неминуемо приводит к их утрате.

Сам А.Пряшников — реставратор-практик. Так, летом 2022 года он руководил реставрационными работами на городском кладбище в Загородной балке по реставрации фамильного склепа (середины XIX века) Фердинанда Иосифовича Киста.