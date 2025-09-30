Собачий приют в Верхнесадовом обретает очертания

Проектирование и строительство приюта для бездомных собак планируют завершить до конца следующего года. На это из бюджета Севастополя выделено 100 миллионов рублей.

Единая дирекция капстроительства подписала контракт с местной фирмой «Промгидрострой» на проектно-изыскательские работы по строительству собачьего приюта. Цена контракта 12,14 миллионов рублей. Городские власти уже выплатили подрядчику шесть миллионов аванса.

Согласно документации, приют на 600 голов построят за бюджетные деньги по госпрограмме «Развитие государственной ветеринарной службы и обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Севастополя».

Известна общая площадь застройки — 0,4 гектара. Комплекс приюта будет модульным из быстровозводимых одноэтажных блоков: административно-хозяйственный блок, котельная, склад, манеж-приемная, помещения для регистрации собак, ветеринарный и блок послеоперационный для реабилитации. Помещения в реабилитационном блоке будут рассчитаны на 50 животных с индивидуальными клетками по два квадратных метра каждая. Также в комплексе оборудуют уличные площадки для карантирования и содержания 275 животных с 55 уличными вольерами по 12 квадратных метров с 25 метровыми выгульными двориками к каждому вольеру. Кроме этого предусмотрели зону обеззараживания и обращения с отходами от постояльцев, систему водоотведения и ливневки, локальные очистные и парковку на 10 автомобилей. В приюте в две смены будет работать 30 человек. Территорию благоустроят, тротуары и дорожки выложат плиткой, установят уличную мебель и малые архитектурные формы, проведут озеленение и освещение.

Строительство приюта для бездомных животных обойдется в 85,31 миллионов рублей. Разработать проектную документацию и построить объект, согласно контракту, необходимо в один этап до конца 2026 года.

Вопрос о выделении земли в Верхнесадовском МО под приют для животных обсуждался при принятии нового генерального плана Севастополя. Приют будет расположен за пределами населенных пунктов.

Напомним, что с 2020 года в городе не проводится регулярный отлов бродячих животных и не работает программа по их стерилизации. За последние несколько лет случаи обращения в суды людей, которые пострадали от укусов и агрессивного нападения бездомных собак стали регулярными.