Показали изобретения для жизни

В Севастополе в 21-й раз прошел Международный салон инноваций и изобретений «Новое время».

Выставку-смотр организовали при поддержке Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Федерации космонавтики России, Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов и Международной федерации ассоциаций изобретателей.

Как рассказал «Севастопольской газете» председатель Севастопольской региональной организации ВОИР Владимир Куликов, на этот раз представлены 232 взрослые разработки и примерно 70 детских. Первые в большинстве своем защищены патентами, к молодежным такого требования нет.

Для участия в салоне в Севастополь приехали представители разных регионов страны, в удаленном режиме свои работы также прислали разработчики из девяти зарубежных стран. Среди них Сербия, Тайвань, Республика Сербская, Северная Македония, Израиль, Азербайджан.

На более чем 20 стендах свои разработки показали представители Российских научных центров, частные и госпредприятия. Одна из актуальных тем — разработки Лиги содействия оборонным предприятиям: народные умельцы выставили образцы изобретений, которые они сами изготавливают и внедряют. Как правило, они доставляют свои изделия на фронт через волонтеров. В основном, это средства для борьбы с дронами.

Уже третий раз салон принимает участие в фестивале «Изобретения для жизни». На этот раз организаторы переформулировали название до «Изобретения для сохранения жизни». В этом направлении представлены изобретения Российского федерального ядерного центра, РЖД, Нижегородского государственного университета.

Дронобой

Индивидуальный предприниматель Дмитрий Чулков из Севастополя представил проект «Дронобой» — противодействие FPV-дронам, из-за которых сейчас на фронте происходит до 80% потерь.

— Бойцы отправляются на фронт, не оснащенные никаким оружием против FPV-дронов. А мы для борьбы с беспилотниками организовали целое движение под названием «Дронобой». Мы оснащаем специальными наствольными системами автомат или иное личное оружие. Это как охотничье ружье, только маленькое, которое является приставкой к оружию. В дополнительный ствол вставляется специальный патрон, который и должен сбивать летящий FPV-дрон, — рассказал Д.Чулков.

«Железная рука» из Нижнего Новгорода

Представитель Нижегородского государственного технического университета представил несколько проектов в области медицинской техники. Один из них — лазерный сканер для создания цифровых моделей ампутированных конечностей с высокой точностью.

— Сейчас это делают с помощью гипсовых слепков, что является долгим и довольно грязным процессом. Наш прибор позволяет этот процесс упростить и ускорить. Получаются кольцевые срезы, которые потом можно превратить в 3D-модель, по которой составляется гильза для протеза, — пояснил изобретатель Виталий Кузин.

Нижегородцы представили бионический протез кисти и предплечья на основе метода оптической миографии. Изобретение доступно по стоимости, обеспечивает плавность и естественность движений, высокую точность обработки сигналов в реальном времени.

— Мы используем оптику, мягкие ткани подсвечиваются оптически и в дальнейшем регистрируются и трансплантируются для управления актуаторами пальцев роботизированной кисти, — продемонстрировал свое изобретение В.Кузин.

Чистая вода без реагентов

Таковую в рамках салона представил инженер-изобретатель Александр Орлов. Речь идет системе фильтрации жидкости через полупроницаемые мембраны с использованием гидростатического давления.

— Мы погружаем мембраны в скважину или на глубину водоема, где происходит обратный осмос. Дальше чистая вода погружным насосом поднимается наверх, а грязная — по принципу сообщающихся сосудов поднимается обратно, с последующим сбросом. При этом мы в три раза снижаем затраты на очистку или опреснение воды таким обратно-осмотическим методом. Цена опресненной таким образом воды сопоставима с ценой, установленной водоканалом, — рассказал А.Орлов.

Заодно он сообщил о поиске клиентов, заказчиков и партнеров из числа предприятий водохозяйственного комплекса, застройщиков, производств, где применяется обратный осмос, в том числе сельскохозяйственных. Преимущество изобретения — в абсолютной безреагентности производства.

Никаких побочных эффектов

Под такой маркой на салоне представлена разработка Института биологии Южных морей, которую представила младший научный сотрудник отдела аквакультуры и морской фармакологии Юлия Дикарева.

— Мы представляем лиофилизированный гидродизат из моллюсков: из анадары, мидий и рапаны. Гидродлизат — это продукт необходимый для укрепления иммунитета, повышения функций организма. Никаких побочных эффектов, одни плюсы! Содержит необходимое количество аминокислот, белков, жирных кислот, микро- и макроэлементов, — сообщила Ю.Дикарева.

Важно для экономики и экологии

Севастопольский МАНовец Федор Апраксин на салоне представил проект «Новая форма представления информации по скорпеновым рыбам» для атласа-определителя.

— Это создание структурированных диагностических описаний признаков черноморских видов рыб семейства скорпеновых, Я исследовал с помощью литературных, интернет-источников, а также коллекционных материалов ИнБЮМ морфологический диагноз рыб для электронного атласа-определителя. Мне необходимо было подготовить справочную информацию по данному семейству, подобрать оптимальные видовые и детальные наглядные рисунки, чтобы показать признаки, характеризующие данное семейство. Мой проект — максимально новая идея, так как достаточно подробных атласов-определителей для рыб Черного моря нет, а они очень важны в экономике и в экологии планеты, — считает юноша.