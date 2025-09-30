Начинают подготовку проектов благоустройства зон отдыха

ГБУ «Парки и скверы» заключило типовые контракты с единым поставщиком — севастопольской компанией ООО «Новый город» на выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству скверов в районе дома №24 по ул.Гоголя — 2,5 млн рублей; «Героев Советского Союза» по улице Героев Севастополя — 2,5 млн рублей; земельного участка в районе парка «Обелиск Памяти», остановка «Автобат» на Фиоленте — 2,24 млн рублей и зеленой зоны в Любимовке, в районе домов №47-59 на ул.Федоровской —1,03 млн рублей.

Три первых проекта должны быть готовы к середине октября. Документация для зеленой зоны в Любимовке — до конца года. ООО «Новый город» выполняло проекты по благоустройству и раньше.

С 21 апреля по 12 июня севастопольцы голосовали за очередные территории для благоустройства в 2026 году. В итоге большинство голосов получили: сквер у ДК в Сахарной Головке, парк на Автобате, сквер на ул.Гоголя и зеленая зона Любимовке. Сквер «Героев Советского Союза» — победитель голосования 2024 года. Его должны были реконструировать в этом году, но согласно подписанным контрактам, к проектным работам приступают только сейчас. А вот сквер на Сахарной Головке пока оказался за бортом и подождет своей очереди на проектирование.

Напомним, что в этом году в порядок должны были привести 10 территорий, за которые севастопольцы голосовали в 2024 году. Это набережная в селе Андреевка, сквер в районе дома №52 по ул.Крестовского в Балаклаве, зеленая зона в районе дома №82 по улице Севастопольская в Верхнесадовом; общественное пространство в Камышовой бухте в районе бывший кинотеатр «Океан» — здание ТЮЗа; территория парка у ДОФа в Каче; зеленая зона в районе дома №212 на пр.Генерала Острякова; сквер «Героев Советского Союза» по ул.Героев Севастополя в Нахимовском районе; территория в селе Новобобровка по ул.Животноводов; зеленая зону в с.Родное — у дома №15 по ул.Сахалина в Терновском МО; территория на ГРЭС — сквер «Центральный» напротив дома 14 по улице Яблочкова.