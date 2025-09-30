На Госуслугах можно поменять поликлинику или врача

Но сделать это можно только один раз в год.

С 1 сентября вступил в силу новый приказ Минздрава РФ, обязывающий предоставлять жителям страны возможность прикрепляться к поликлинике или менять врача не только при личном визите в медицинское учреждение, но и через личный кабинет на портале Госуслуг.

Для прикрепления к выбранной медицинской организации есть два условия — поликлиника должна оказывать первичную медико-санитарную помощь по ОМС, и в ней не должны быть превышены нормативы по количеству прикрепленных пациентов.

Медицинская организация должна рассмотреть заявление в течение двух рабочих дней. Затем в личный кабинет Госуслуг придет уведомление о подтверждении вашего запроса. В случае если будет принято положительное решение, больше ничего делать не надо: специалисты поликлиники сами направят все необходимые документы в соответствующие службы для внесения изменений в регистр застрахованных лиц и снятия вас с учета в предыдущем медучреждении. С этого момента пациент может наблюдаться в новой поликлинике.

Менять прикрепление можно раз в год. Благодаря этой норме люди могут прикрепиться не только к поликлинике по месту жительства или регистрации, но и к любой другой, удобной для них, например, рядом с работой или там, где работает врач, который нравится.

Чтобы поменять поликлинику на портале «Госуслуги» гражданам России старше 14 лет нужно указать данные паспорта, полиса ОМС и СНИЛС.

Для онлайн-прикрепления к поликлинике ребенка потребуется предоставить данные свидетельства о рождении, номер полиса ОМС и СНИЛС.

Отдельно новый приказ Минздрава России детально регламентирует, какие документы нужны для прикрепления людям со статусом беженца, иностранным гражданам и лицам без гражданства.

При любых сложностях в получении медицинской помощи, в том числе при отказе в прикреплении к поликлинике, вы можете обратиться в свою страховую медицинскую организацию.