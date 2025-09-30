Балаклавские металлические сердца уже демонтируют

В результате общественной реакции скандальные металлические сердца, установленные к 27 сентября на горе Спилия, уберут.

Об этом «Севастопольской газете» сообщил координатор проекта Евгений Иванов.

По его словам, доброе начинание, которое они вместе с друзьями из разных регионов страны замыслили во благо любимой Балаклавы, разбилось о негатив общественного мнения.

— У нас все документы на земельный участок оформлены в ДИЗО еще в начале года. Есть их разрешение на установку объекта именно на этом месте и даже согласование департамента архитектуры. Но, как оказалось, разрешения ничего не значат, если общественность выступает против, — объяснил ситуацию Е.Иванов.

По его словам, такая реакция ему не понятна, поскольку все его друзья и знакомые идею одобрили и поддержали:

— Запущенный негатив почему-то был поддержан народом. Мы решили не спорить и просто убрать сердца. Жаль! Хотели оставить что-то красивое для потомков, но раз нас не поддержали...

Сердца вывезут на склад, чтобы потом решить, в каком другом месте их установить.

— Но после такого желание делать добрые дела несколько угасло, — посетовал Е.Иванов.

Почему не понравились сердца

О том, что на горе над Балаклавой установлена фотозона из сердец, написала 27 сентября в своем телеграм-канале депутат Госдумы Татьяна Лобач: «Сегодня в Международный день туризма вместе с балаклавским активистом Сергеем Науменко и представителем инициативной группы севастопольцев Евгением Ивановым мы открыли новую фотозону в виде двух переплетенных сердец, которая, уверена, станет одним из самых романтических мест Балаклавы».

Депутата радует, что положительные инициативы граждан находят воплощение.

«Композиция гармонично вписывается в неповторимый ландшафт Балаклавы с ее историческими видами и морскими просторами, дополняя атмосферу живописного побережья и предлагая жителям и гостям города новые возможности для ярких фотографий», — считает Т.Лобач.

Но очень-очень многие севастопольцы с этим не согласились. Главное мнение, сердца — «наглядное пособие, как изуродовать самое красивое место на земле».

Масла в огонь подлила информация, что бо́льшая часть инициативной группы по «украшению» севастопольской Балаклавы — это жители Симферополя. Вконтакте на странице крымского каршерингового агентства Екатерины Фатеевой — одного из авторов проекта — разразилась целая битва. Севастопольцы комментировали фотографии с сердцами: не соседям решать, что у нас устанавливать. В ответ симферопольцы настаивали, что Севастополь — это Крым, пора бы вам с этим свыкнуться.

Жители города-героя уверяли, что красоты Балаклавы не нуждаются в таком улучшении. Горевали: на горе Спилия росли краснокнижные крокусы, теперь цветы уничтожены... Советовали: деньги надо тратить на что-нибудь более полезное.

Кстати, в описании проекта «Подари любовь» говорится, что стоимость установки сердец над Балаклавой — 320 тысяч рублей. Средства — частная благотворительность.