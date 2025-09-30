Архитектор раскритиковала противошумовую стену на Вакуленчука

Шумопоглощающая стена, возведенная на улице Вакуленчука для защиты недавно построенных двух детских садов и боксерской школы «Спартак», не понравилась членам Союза архитекторов Севастополя.

По мнению Елены Корневой, в густонаселенном городе совершенно неправильно закрывать городскую среду, да еще таким грубым образом.

«Размещение подобных конструкций в густонаселенной городской среде – решение не типовое и, мягко говоря, не лучшее, среди возможных вариантов, если мы говорим о понижении уровня шума, проходящего от автомобильной дороги к детским учреждениям. Здоровая и комфортная городская среда должна быть открытой, — написала на официальном сайте Союза архитекторов Севастополя Е.Корнева.

По ее мнению, дополнительные «заборы» на городских улицах только добавляют визуального шума, тем более в данном конкретном случае. В этом с ней трудно не согласиться: на относительно небольшой территории разместились резко отличающиеся по стилистике и цветовому оформлению здания. Появление среди них еще трех строений архитектурной гармонии району явно не добавляет. А тут еще забор!

Архитектор вообще убеждена, что строить детские сады в этом месте было ошибкой, о чем, оказывается, севастопольские архитекторы предупреждали городские власти еще на стадии проектирования. К минусам такой застройки относятся близость автодороги и промзоны, с соответствующими проблемами транспортной доступности, шума и неблагоприятной экологии.

Е.Корнева уверена, что альтернативой звукопоглощающей стене могла бы стать живая изгородь из зеленых насаждений, но шириной не менее 10 метров. Кусты и деревья создавали бы естественное шумопоглощение, очищали воздух и создавали летом тень. На возможный аргумент об отсутствии места для живой изгороди, Е.Корнева заявляет, что ситуацию спасли бы высаженные в ряд хвойные деревья.

Разумеется, установка противошумового экрана — дело менее затратное, зато быстрое.