Воду в Алуште будут давать по графику

«В связи с недостаточным запасом воды в Изобильненском водохранилище для обеспечения круглосуточного водоснабжения города Алушта вводится график подачи воды с 06.00 до 22.00», — цитирует Г.Огневу ТАСС.

Жителей и гостей города призывают потреблять воду в часы подачи экономно.

Вода в Крыму аккумулируется в водохранилищах, уровень в которых существенно зависит от выпадающих осадков, а также поступает из рек, питающих водохранилища. К концу августа 2025 года в водохранилищах естественного стока оставалось 86 миллионов куб.м воды. Напомним, что в чрезвычайно маловодный 2020 год этот показатель в сентябре составлял 72 млн кубометров.