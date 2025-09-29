Во Владимирском соборе проведут спасательные археологические раскопки

В ходе разработки научно-проектной документации по сохранению и приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия федерального значения «Собор святого Владимира» в части устройства внутри собора «грузоподъемной машины, предназначенной для вертикального перемещения грузов и людей между первым и вторым этажами» решено провести спасательные археологические полевые работы.

Как следует из документации, для установки лифта нужно углубить пол в соборе на полтора метра, устроить независимый железобетонный фундамент и монолитные стены, разобрать перекрытие и часть пола на второго этажа, а также усилить свод перекрытия металлическим каркасом, откорректировать прохождение инженерных систем здания, проложить кабель питания к лифту и устроить систему диспетчеризации.

Не смотря на многочисленные археологические исследования вокруг здания, сведения о внутреннем заполнении под полами собора относятся к середине XIX века и не дают понимания точной археологической ситуации. Кроме того, исследования с внешней стороны собора на примыкающем участке показали наличие стен и могил. Учитывая вышеизложенное, при необходимости исследования стен и фундаментов ниже уровня пола необходимо провести археологические исследования. Логично их выполнить на всей площади проектирования шахты лифта — 2х2 м, говорится в акте государственной историко-культурной экспертизы по приспособлению собора к современному использованию.

Лифт грузоподъемностью 630 кг планируют установить в подсобном помещении, именуемом в документации «южным гульбищем».