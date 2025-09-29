Стали финалистами конкурса о Черном море

Под руководством учителя биологии и географии Натальи Тарасовой, команда прошла отборочный этап, в котором приняло участие почти 290 команд из 65 регионов России, а также из Монголии и Египта, сообщили в Севастопольском городском отделении Русского географического общества.

В этом году участники конкурса отвечали на вопросы о средневековой истории Черноморья и истории самого Черного моря, хранящего в себе наследие исчезнувшего океана Тетис, разгадывали загадки генуэзских крепостей.

Финал конкурса, приуроченного к Международному дню Черного моря, состоится с 25 по 28 октября на федеральной территории «Сириус». Там встретятся 16 команд, набравших наибольшее количество баллов в отборочном туре.

Главным призом для победителей станет морской круиз на лайнере Astoria Grande. Команда, занявшая второе место, побывает на курорте Красная Поляна.

Всероссийский интеллектуальный конкурс «Самое синее в мире...» ежегодно проводится Краснодарским региональным отделением Русского географического общества с 2010 года.