Сделают остановку около Музейного комплекса «35-я батарея»

Вопрос о новой остановке общественного транспорта у Музейного комплекса «35-я Береговая батарея» обсудили 29 сентября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

И.о.замгубернатора Павел Иено пообещал, что лично съездит на место и разберется в ситуации.

— Посмотрите, если есть возможность сделать остановку прямо около входа в музей, это было бы оптимально, — обратился к нему губернатор Михаил Развожаев. Он также поручил организовать на месте разворот для автотранспорта.

Расположение остановки на выезд он поручил рассмотреть в соответствии с обстоятельствами.