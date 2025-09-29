Повар передавала разведданные СБУ

В сентябре 2023 года при помощи мессенджера WhatsApp женщина установила конфиденциальные отношения с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и собирала сведения разведывательного характера о местах дислокации и маршрутах передвижения личного состава и военной техники Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Севастополя. В частности, она направила представителям ГУР МОУ фотографии мест дислокации кораблей Черноморского флота в Севастопольской бухте, которые в дальнейшем были использованы ВСУ для планирования ракетных атак. Кроме того, работая шеф-поваром в одном из заведений общественного питания города, женщина вынашивала планы отравить бойцов СВО.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Подозреваемая арестована.

Мероприятия по документированию ее преступной деятельности продолжаются.

ФСБ России вновь отмечает, что спецслужбы Украины для дестабилизации общественно-политической обстановки и нанесения экономического урона государству активно вербуют исполнителей диверсий и терактов на интернет-площадках и в мессенджерах Telegram и WhatsApp по поиску быстрого заработка. Вместе с тем все их преступные замыслы раскрываются, а лица, согласившиеся помогать противнику, получают длительные тюремные сроки.