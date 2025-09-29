Опасность мазутных выбросов Севастополь миновала

Полностью избавится от последствий экологической катастрофы, из-за крушения танкеров в Керченском проливе, возможно в течение ближайших нескольких лет. Об этом на открытии школы молодых океанологов сообщил заместитель директора по научной работе Морского гидрофизического института Арсений Кубряков.

По его словам, наиболее сложная ситуация по прежнему складывает в районе Анапы.

— В Анапе до сих пор закрыты пляжи. Там самая тяжелая ситуация, потому что загрязнение в первую очередь пошло туда. У нас здесь все полегче. Над районом аварии сейчас устанавливаются коффердамы (саркофаги — Ред.). Первый уже установлен, им закрыты обломки судов. Место аварии мы продолжаем мониторить — там фиксируются вторичные загрязнения, но это уже легкие фракции, не мазут. Он меньше вредит окружающей среде, — объяснил ученый.

По его словам, прогнозы специалистов говорят, что вторичные загрязнения, в том числе выбросы на берег в местах, где особенно загрязнено дно, будут наблюдаться еще в течение двух лет. Затем оставшиеся нефтепродукты с помощью бактерий будут переработаны.

— В Севастополе ситуация более-менее благоприятная. Основная опасность, можно сказать, миновала, — заверил аудиторию А.Кубряков.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов. Мазут выбросило на берег в районе Анапы, а потом и на побережье Крыма. Ликвидацией последствий ЧП в течение многих месяцев занимались волонтеры и службы МЧС.