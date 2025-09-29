Ограничения на отпуск бензина продлятся до четверга

По 30 литров бензина на автозаправках будут продавать в одни руки еще два дня, сообщили 29 сентября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

— Решили дозаполнить АЗС и ограничить отпуск до 30 литров. Чтобы заполнить все заправки по городу. Мы прогнозируем в течение двух дней это сделать (заполнить заправки), — сказал губернатор Михаил Развожаев.

По словам первого заместителя губернатора Алексея Парикина, к четвергу по 95-му бензину планируется полностью выйти на штатный режим работы, без ограничений отпуска. Что касается 92-го, то выход в штатный режим планируется в течение недели.

— Сейчас главное — нормализовать синхронность прихода объемов. Чтобы ажиотаж снизился и люди перестали впрок запасаться, — сказал М.Развожаев.