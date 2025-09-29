Начала работу Всероссийская школа молодых океанологов

В этом году ее участниками стали 14 студентов и молодых ученых из Крыма, Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и 30 слушателей из Севастопольского государственного университета и филиала Московского государственного университета им.М.В.Ломоносова. За несколько дней им предстоит освоить современные методы анализа состояния морской среды — от гидрохимических исследований до компьютерного моделирования распространения загрязнений. Занятия проведут ведущие специалисты института. Кроме этого в рамках школы планируется проведение практических занятий.

— В этом году мы проводим уже девятую школу. Она в большей степени посвящена экологическим проблемам. Это связано с происшедшей в прошлом году крупной экологической катастрофой. Как раз в первый день мы будем рассказывать, как наш институт помогал в ее ликвидации, о биологических аспектах загрязнения, исследованиях по определению экологического состояния дна, — сообщил журналистам руководитель школы, заместитель директора по научной работе МГИ Арсений Кубряков.

По его словам, в первый день также пройдут лекции по построению моделей-прогнозов нефтяных загрязнений. Во второй — молодежь научат контролировать и анализировать гидрохимическое состояние воды, в том числе радионуклиды. Третий день посвятят гидрохимии моря и лабораторным работам.

Студентка третьего курса специальности «Экология и природопользование» Крымского федерального университета им.Вернадского Ксения Старостина участвует в школе потому что встревожена катастрофой танкеров в Черном море и хочет узнать больше о методах по ликвидации разливов нефти. Еще одна цель — знакомство с темами и желание выбрать одну для предстоящей курсовой работы.

А вот студент четвертого курса кафедры «Океанологии» Московского государственного университета Олег Паршин узнал о школе от своего научного руководителя.

— Я очень хотел увидеть Севастополь, познакомиться с молодыми учеными и повысить свои навыки в профессии, — признался он.

Сейчас молодой человек тоже перед выбором темы для выпускной работы и очень надеется, что научная школа поможет ему определиться с предметом, которым он займется в ближайшие два учебных года. Его интересуют лекции по технологии и методике обработки данных. Он хотел бы повысить свою квалификацию в области визуализации и обработки данных с помощью языков программирования и специализированных программ.

Морской гидрофизический институт рассматривает Школу океанологов как важный этап в подготовке нового поколения исследователей, которые будут продолжать изучение проблем морей России и Мирового океана, развивая и совершенствуя численные модели океанических процессов.

Мероприятие проводится при поддержке Севастопольского городского отделения Русского географического общества и продлится до 3 октября.