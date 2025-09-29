На производство накопителей энергии выделят 11 млрд рублей

На федеральный проект «Новые технологии и производства литий-ионных и постлитиевых систем накопления электроэнергии» правительство РФ планирует в 2026–2028 гг. выделить 11,15 млрд рублей, следует из материалов к проекту бюджета.

В 2026 году объем финансирования может составить 2,47 млрд руб., в 2027 году — 2,78 млрд руб. В 2028 году на проект могут выделить 5,88 млрд руб.

На юге России планируется построить три накопителя энергии для покрытия энергодефицита в регионе. В Крыму может появиться установка мощностью до 100 МВт, в Краснодарском крае — объекты на 100 и 150 МВт. Замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко сообщал ТАСС, что накопители планируется возвести до февраля и июля 2026 года.

Федеральная программа «Новые технологии и производства литий-ионных и постлитиевых систем накопления электроэнергии» направлена на то, чтобы помочь России в достижении технологической независимости, увеличить долю отечественного оборудования в топливно-энергетическом комплексе и его выпуска к 2030 году.