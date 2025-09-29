Городское правительство отправили в отставку

После инаугурации 26 сентября губернатора Севастополя Михаила Развожаева, все члены городского правительства были отправлены в отставку. Об этом новоизбранный глава города сообщил 29 сентября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

– Я подписал все документы об отставке правительства, соответственно, с субботы 27 сентября вы все исполняете обязанности. Продолжайте работать, ничего не меняется. По закону у меня есть 30 дней на формирование правительства. Думаю, что справлюсь раньше. Но это никак не должно влиять на рабочие процессы, – обратился к подчиненным М.Развожаев.