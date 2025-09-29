Фонтан у Дворца пионеров заиграл новыми красками

Фонтан у Дворца детского и юношеского творчества модернизировали и запустили. Вечером 26 сентября были впервые продемонстрированы его новые возможности.

По словам инженера ООО «Зеленый проект» Александра Велиготского, фонтан функционировал уже давно, потому его техническое состояние и внешний облик нуждались в обновлении.

В этом году было полностью реконструировано техническое помещение фонтана, установлены новые шкафы управления насосным оборудованием и освещением и новая подсветка. Также была произведена замена водообразующих форсунок: в центре установили пенную и еще 36 водных струйных по кольцу. Сейчас пуско-наладочные работы завершаются, все системы работают как положено. Пока погода позволяет фонтан будет работать в штатном режиме, так что севастопольцы еще успеют оценить новый облик фонтана и насладиться игрой подсвеченных струй в вечернее время.

— Установленные светильники содержать внутри своего корпуса контроллеры, которые принимают сигналы управления, преобразуют их и дают команды на тот или иной цвет свечения. Эти же контроллеры имеют возможность обратной связи, они подают обратно диагностическую информацию по каждому из светильников, – сообщил А.Велиготский.

Для создания световых картин отдельно пишется программное обеспечение, которые содержат те или иные наборы цветовых сегментов, включающих движение, динамику, плавные переливы или, напротив, резкое изменение цвета.

– Всегда хочется, чтобы было красиво! – улыбнулся представитель подрядчика.

По его информации, все цветовые изменения, включая параметры яркости, прописаны в программе. По времени суток за включение подсветки отвечает астрономическое реле, которое содержит так называемый вечный календарь. Благодаря последнему устанавливается зависимость от географических координат, и подсветка включается автоматически на закате. На вопрос о количестве возможных цветовых комбинаций, А.Велиготский заметил, что каждый светильник может выдавать более 65 тысяч оттенков различных цветов. Соответственно, 36 светильников можно умножить на это число и получить приблизительное число цветовых оттенков и их комбинаций.

– Получим практически безграничные возможности изменения водных картин, – сказал инженер.

Он также отметил, что режим работы обновленного фонтана может корректироваться корректируется отдельными указаниями заказчика. Например, в праздничные дни и по каким-либо особым поводам.