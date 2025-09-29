Дефицит бензина преодолевают в ручном режиме

В Севастополе продажу бензина на АЗС ограничили 30 литрами: в один автомобиль или одну канистру.

«Если вы приехали на машине, то сможете выбрать: заправить машину или канистру. Если пришли с канистрой, то сможете тоже залить топливо», — сообщил в соцсетях губернатор Михаил Развожаев.

Городские власти рассчитывают, что благодаря такому режиму на всех АЗС бензин накопят и вернутся к работе в обычном графике.

Губернатор заверил, что бензин в город привозится в режиме нон-стоп, но из-за ажиотажа АЗС пока не удается выйти на плановый режим работы. Он обещал оперативно публиковать список заправок, где бензин появляется.

Продажа дизельного топлива осуществляется в Севастополе без ограничений.

Перебои с бензином начались на полуострове с середины августа. Власти объясняли их повышенным спросом со стороны автотуристов.