Будут делать правый съезд с Фиолентовского шоссе

Есть четыре варианта, как побороть ежедневную утреннюю пробку на выезде с Фиолента на Камышовское шоссе.

Пропускную способность кольца на пересечении Фиолентовского и Камышовского шоссе нужно увеличивать. Об этом зашла речь 29 сентября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

И.о.заместителя губернатора Павел Иено предложил четыре варианта решения вопроса. Первый касается обустройства правого поворотного съезда при движении с Фиолентовского шоссе. По его словам, такое решение самое быстрое и достаточно дешевое. Оно не решит проблему кардинально, но облегчит движение водителям при выезде с Фиолента.

— Это будет свободный поворот направо, который будет позволять водителям не стоять в общей пробке, — объяснил П.Иено.

Второе решение подразумевает кроме правого поворотного съезда, устройство сквозного проезда по Камышовскому шоссе с установкой светофора, чтобы с Фиолента выезжали во время «светофорных окон».

Третий вариант также связан со светофорами, при этом кольцо сделают простым перекрестком.

Четвертый — самый радикальный — мог бы решить проблему пробок, но не быстро. Речь идет о переделке Фиолентовского кольца в двухуровневое по аналогии с Ялтинским кольцом и строящимся «Огурцом».

Выслушав доклад своего зама, губернатор Михаил Развожаев заметил, что в любом случае, правый съезд надо проектировать.

— Двухуровневую развязку тоже надо будет проектировать. Даже возможно в этом году, — продолжил губернатор. Обратившись к своему заму Алексею Парикину, он поручил предусмотреть средства, возможно, даже за счет дорожного фонда.

— Надо это сделать в первую очередь и в короткие сроки, — сказал глава города, не исключив заем нужной суммы за счет казначейского кредита

— Конечно, надо делать в двух уровнях. Потому что в будущем будем модернизировать Казачку, там будет интенсивное движение и Камышовская будет стоять. А так мы разделим потоки, — сказал М.Развожаев.

Фиолентовское шоссе — двухполосное. Тысячи жителей этого района Севастополя вынуждены каждое утро стоять в огромной пробке, чтобы выехать на развязку с Камышовским шоссе. Такая же проблема и со стороны двухполосного Монастырского шоссе и выезда со стороны Фиолента на развязку «Огурец».