«Золотой пляж» отдали в аренду фирме из Николаевки

В аукционе на право 20-летней аренды лесного участка под Балаклавой с частью береговой линии, именуемой пляж «Золотой», победила частная фирма, не имеющая сотрудников и не ведущая деятельности.

ООО «Антаго-А» предложило за аренду этого участка платить 1647651,33 рублей в год. Ставки конкурентов — индивидуального предпринимателя из Анапы Гарика Микаеляна и симферопольского ООО «Триумф» (оно также не ведет деятельности) были ниже.

Учредитель «Антаго-А» — Антон Тропин. Из публикаций в интернете можно узнать, что он занимается ландшафтным дизайном, руководя в другой своей фирме «Благо-Крым». Ремонт набережной в Николаевке — один из реализованных ею подрядов.

Напомним, что земельный (лесной) участок с кадастровым номером 91:01:058001:1067 площадью 2,7 га в Чернореченском участковом лесничестве в аренду на 20 лет решил сдать Севприроднадзор. В департаменте уверили, что такая аренда — забота о сохранности «Золотого пляжа». По условиям будущего договора, на этом лесном участке категорически запрещено капитальное строительство, огораживание и размещение любой некапитальной инфраструктуры в объеме более 20% от его площади. Также запрещается вырубка любых зеленых насаждений.

Севастопольцам обещают свободный доступ на арендованную территорию.