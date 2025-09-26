Вручили Гран-При IX Международного Русского кинофестиваля

«Севастопольская газета» уже писала, что проект осуществлен Региональным отделением Российского военно-исторического общества под председательством Дмитрия Серова. Информация о присуждении Гран-При севастопольскому проекту была опубликована на официальном сайте фестиваля 1 сентября.

И вот спустя почти месяц в севастопольском ретрокинотеатре «Украина» состоялся показ-концерт фильма «Оборона Севастополя», а также вручение того самого Гран-При кинофестиваля проекту РВИО.

Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив в 2023-24 гг. В его рамках создана новая симфоническая музыка, реставрировано и оцифровано киноизображение. Пока же из 100 минут оригинала найдено и восстановлено в архивах 40 минут фильма.

«В этом году творческая команда проекта продолжит работу по созданию фильма-исследования о легендарной кинокартине, предстоят еще показы с участием военного оркестра Севастопольского полка Росгвардии в исторических мундирах 1855 года, создание киносценария по либретто А.Ханжонкова и роману Сергеева-Ценского «Севастопольская страда», уроки живой истории и многие другие мероприятия, – рассказал Д.Серов.