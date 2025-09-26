В сквере им.Лазарева будет магазин с туалетом и летней террасой

На заседании Архитектурно-художественного совета 25 сентября эксперты одобрили проект капитального ремонта магазина, расположенного в сквере имени Лазарева, на пересечении улиц Якутской и Лазаревской.

Вид разрешенного использования данного земельного участка так и обозначен: «Магазин, с туалетом и летней террасой». При этом, как доложил автор проекта Владимир Астраханцев, возводимый объект находится за пределами «красных линий», где строительство и реконструкция капитальных сооружений запрещена.

— Мы решили немного переделать существующее здание, но сохранить функцию общественного туалета для посетителей сквера. Просто переоблицевать существующее строение и заменить все аварийные конструкции, сохранив торговые площади и подсобные помещения. Предполагается, что здесь будет магазин по продаже кофе и кофейных напитков, – представил проект В.Астраханцев.

Он также рассказал о сохранении существующих входов со стороны сквера им.Лазарева и с улицы Лазаревской.

Что касается отделки, то она предполагается в современных ритмах, с использованием металлических крупноформатных, вертикально ориентированных кассет. Разработчики решили применить большое количество остекления, чтобы уменьшить массивность архитектуры.

Для обсуждения было предложено два варианта цветовых акцентов: более светлый, в оттенках инкерманского камня, и потемнее.

— Мы специально ушли от исторической застройки, не стали применять архитектурные элементы. Напротив, сделали все в более современной стилистике, чтобы здание максимально растворилось в общей застройке, – продолжил В.Астраханцев.

Проект практически не вызвал существенных замечаний членов Архсовета, из двух цветовых вариантов они согласовали более светлый.

Члены арх-худсовета также отметили, что сейчас в сквере завершается благоустройство, и отремонтированное здание не будет диссонировать с общей архитектурой сквера.

Ремонтируют с 2023 года

На капитальный ремонт сквера имени Лазарева на Корабельной стороне Севастополя было выделено 71 млн рублей. Проектную документацию его благоустройства разработало самарское проектно-конструкторское бюро «Волгостройпроект» в 2019 году. На объекте должны были проложить инженерные сети, установить ограждение, уличное и ландшафтное освещение, создать пешеходные зоны, озеленить.

Работы начались в мае 2023 года, но осенью их приостановили. Подрядчику — ООО «Авес-строй» посоветовали более творчески подойти к оформлению сквера. В результате появилась идея фонтана с макетом Антарктиды (в числе открывателей этого материка был как раз адмирал Михаил Лазарев) вместо центральной клумбы.

Работам в сквере конца пока не видно.