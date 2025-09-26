Школьникам рассказали о безопасности

Сотрудники Спасательной службы Севастополя провели занятие для 38 учащихся школы №59 в пожарной части в Терновке.

Мероприятие организовал департамент общественной безопасности города при поддержке спасслужбы, сотрудников полиции и представителей казачества.

Ребята узнали, как устроена работа пожарной части, как вести себя при возгорании и в других нештатных ситуациях. Им провели экскурсию, показали технику и оборудование, рассказали о буднях дежурной смены.

Инспектор управления по контролю за оборотом наркотиков Екатерина Первых в формате живого общения рассказала подросткам о последствиях употребления психоактивных веществ и напомнила об ответственности.

Завершением встречи стало знакомство с традициями казачества. Бойцы Севастопольской пластунской сотни рассказали о службе Отечеству, продемонстрировали шашки, винтовки, бронежилеты, средства маскировки и защиты и рассказали, как все это использовалось на практике.