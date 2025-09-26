Севастопольские скалолазы лидируют на чемпионате в Кисловодске

В Кисловодске на 18-метровом скалодроме спортшколы им.Романенко 25 сентября стартовали Чемпионат и Первенство СКФО и ЮФО по скалолазанию. Соревнования собрали 350 спортсменов из регионов юга России и Донецкой Народной Республики.

В течение трех дней, с 25 по 27 сентября, спортсмены состязаются в двух дисциплинах: «скорость» и «трудность». Начали со скорости. В этих состязаниях команда Севастополя традиционно сильна. В результате у наших спортсменов — первое командное место.

«Все спортсмены внесли свой вклад в эту победу, улучшая личные времена, поднимаясь в рейтинге, борясь в полуфинальных и финальных забегах. Очень эмоциональные получились финалы, накал борьбы нарастал с каждым стартом», — прокомментировали успех первого дня чемпионата в Федерации скалолазов Севастополя.

26 сентября спортсмены соревнуются в лазании на трудность.

Соревнования на трудность и скорость обычно проводятся на искусственных преградах. На естественных — устраивают фестивали. Это обусловлено тем, что скалы имеют разные уровни неровности и даже соседняя дорожка может иметь другой рельеф, что сказывается на объективности оценки достижения спортсмена.